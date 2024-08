Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente coperti. A partire da Martedì sera e per l’intera giornata di Mercoledì, si prevede un aumento delle precipitazioni. Giovedì, invece, si avrà una diminuzione delle precipitazioni con un cielo nuvoloso. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 4,2km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 30,2°C, con una percezione di calore di 29,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 7,6km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature raggiungeranno i 35,5°C, con una percezione di calore di 34,7°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 3,9km/h. L’umidità si attesterà al 27% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 70% del cielo. Le temperature saranno intorno ai 35,5°C, con una percezione di calore di 34,7°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 27% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevede un cielo con nubi sparse coprendo il 54% del cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 23,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 14,4km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse coprendo il 61% del cielo. Le temperature saliranno fino a 31,2°C, con una percezione di calore di 31,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 16,3km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con nubi sparse coprendo il 70% del cielo. Le temperature raggiungeranno i 35,8°C, con una percezione di calore di 35,9°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità di 14,2km/h. L’umidità si attesterà al 30% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera: In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 81%. Le temperature saranno intorno ai 34,9°C, con una percezione di calore di 35,2°C. Il vento sarà vivace, proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità di 19,8km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse coprendo il 27% del cielo. Le temperature saliranno fino a 29,9°C, con una percezione di calore di 30,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 6,4km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con nubi sparse coprendo il 25% del cielo. Le temperature raggiungeranno i 34,4°C, con una percezione di calore di 34,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 7,7km/h. L’umidità si attesterà al 34% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera: In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature saranno intorno ai 32,7°C, con una percezione di calore di 33,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Est, con una velocità di 12,8km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1018hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse coprendo il 53% del cielo. Le temperature saliranno fino a 26°C, con una percezione di calore di 26°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,5km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con nubi sparse coprendo il 71% del cielo. Le temperature raggiungeranno i 28,4°C, con una percezione di calore di 28,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est, con una velocità di 3,9km/h. L’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Sera: In serata, si prevede un cielo con nubi sparse coprendo il 68% del cielo. Le temperature saranno intorno ai 30,7°C, con una percezione di calore di 30,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est, con una velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente coperti, seguiti da un aumento delle precipitazioni a partire da Martedì sera e per tutto il giorno di Mercoledì. Giovedì si avrà una diminuzione delle precipitazioni con un cielo nuvoloso. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.