Meteo Campobasso, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Campobasso indicano una settimana inizialmente piovosa e nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 28°C. Si prevedono precipitazioni significative lunedì, con piogge moderate e copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni miglioreranno gradualmente, con cielo sereno e temperature in aumento verso la fine della settimana. È consigliabile rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 19 Agosto

Notte

Durante la notte a Campobasso, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17-18°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a una velocità di circa 6 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’88-90%.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 24-25°C, con venti provenienti dall’Est – Nord Est a una velocità di 5-7 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.51mm, con umidità al 48%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci sarà pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a 19-20°C, con venti che ruoteranno verso il Nord Est a una velocità di 12-15 km/h. Le precipitazioni potrebbero superare i 4mm, con umidità al 76%.

Sera

In serata si prevede ancora pioggia, ma di intensità minore, con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con venti che soffieranno dal Nord a una velocità di 3-4 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.21mm, con umidità all’88%.

Martedì 20 Agosto

Notte

Durante la notte a Campobasso, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 3-4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’88-89%.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 20-22°C, con venti che ruoteranno verso il Nord Est a una velocità di 3-5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77-82%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a 24-25°C, con venti che soffieranno dal Sud Est a una velocità di 8-9 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.14mm, con umidità al 43%.

Sera

In serata si prevede ancora pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con venti che ruoteranno verso l’Est a una velocità di 10-11 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.13mm, con umidità al 50%.

Mercoledì 21 Agosto

Notte

Durante la notte a Campobasso, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 4-5 km/h. L’umidità sarà intorno all’82%.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a 24-25°C, con venti che soffieranno dal Nord a una velocità di 4-5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52-57%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci sarà nubi sparse con copertura nuvolosa al 49%. Le temperature scenderanno a 27-28°C, con venti che ruoteranno verso il Nord a una velocità di 13-15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-49%.

Sera

In serata si prevede ancora nubi sparse con copertura nuvolosa al 61%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con venti che soffieranno dal Nord – Nord Est a una velocità di 13-14 km/h. L’umidità sarà intorno al 45%.

Giovedì 22 Agosto

Le previsioni per Giovedì 22 Agosto a Campobasso indicano un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18-19°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest a una velocità di circa 4-5 km/h. L’umidità sarà intorno all’85%.

In conclusione, la settimana a Campobasso inizierà con piogge e copertura nuvolosa, per poi gradualmente migliorare con cieli più sereni e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

