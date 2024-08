Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Capaccio Paestum per Domenica 11 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà la località campana per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +32,9°C alle 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piacevole, con valori che varieranno tra i +26,5°C e i +32°C.

Nel pomeriggio, il termometro si manterrà su valori elevati, con punte di +32,7°C alle 12:00 e di +32,9°C alle 13:00. Anche durante la sera, le temperature resteranno piuttosto miti, con valori intorno ai +23°C.

La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 12km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest e Sud Ovest durante le ore centrali della giornata, per poi virare verso Est nelle ore serali.

Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015hPa. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 27% e il 68%.

In conclusione, Domenica 11 Agosto a Capaccio Paestum si prospetta come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature estive. Le condizioni meteo favorevoli dovrebbero perdurare anche nei prossimi giorni, garantendo così un clima piacevole e stabile per chiunque si trovi in questa splendida località della Campania.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 9.4 E max 10.7 Levante 48 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 8.6 E max 8.4 Levante 48 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.6 ENE max 5.1 Grecale 37 % 1018 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +31.3° Assenti 5.8 OSO max 10.9 Libeccio 27 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +32.3° Assenti 11.2 O max 10.9 Ponente 35 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +31.1° Assenti 10.8 OSO max 10.3 Libeccio 41 % 1015 hPa 18 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 1.7 OSO max 3.9 Libeccio 67 % 1015 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 7.2 E max 6.7 Levante 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:58

