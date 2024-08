Meteo Capoterra, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Capoterra si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai +30°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +26°C e una leggera brezza proveniente da Est. Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a +30°C verso le ore centrali.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 50-70%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una brezza vivace proveniente da Sud Est.

La sera vedrà un graduale aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si abbasseranno leggermente ma si manterranno intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da Sud Est.

In conclusione, per i prossimi giorni a Capoterra si prevedono condizioni meteo stabili, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature gradevoli. Le precipitazioni dovrebbero rimanere assenti, mentre la brezza proveniente da Sud Est potrebbe rendere l’aria piacevolmente fresca. Consulta sempre le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° Assenti 3 SSO max 4.2 Libeccio 66 % 1015 hPa 4 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° Assenti 1.2 OSO max 3.6 Libeccio 73 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.3 E max 8.5 Levante 61 % 1016 hPa 10 cielo coperto +30.2° perc. +30.4° Assenti 10.8 SE max 12.6 Scirocco 44 % 1016 hPa 13 nubi sparse +30.8° perc. +30.9° Assenti 16.5 SE max 16.9 Scirocco 42 % 1015 hPa 16 nubi sparse +29.1° perc. +29.6° Assenti 15.2 SE max 19.5 Scirocco 49 % 1014 hPa 19 nubi sparse +25.3° perc. +25.6° Assenti 3.9 SE max 5.9 Scirocco 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° Assenti 1.2 SE max 3.8 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:52

