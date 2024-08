Meteo Carbonia, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia evidenziano un Venerdì con cielo sereno e temperature in aumento, con punte di +34,6°C nel pomeriggio. Sabato, invece, si prevedono piogge leggere e copertura nuvolosa dell’89%. Domenica il cielo sarà sereno con temperature elevate. Si consiglia di essere preparati per affrontare le variazioni climatiche e godersi il fine settimana al meglio.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Carbonia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 2,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 il termometro segnerà +29,2°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +34,6°C con una brezza leggera da Ovest e un’umidità del 28%.

Sera

In serata sono previste poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 18:00 la temperatura sarà di +30°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 38% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Carbonia il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’89% e una temperatura di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 5,5km/h e un’umidità del 61%.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma verso le prime ore sono previste piogge leggere. Alle 03:00 si registrerà una temperatura di +23°C con una leggera brezza da Est e una probabilità del 26% di precipitazioni.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le piogge leggere continueranno. Alle 14:00 la temperatura sarà di +30°C con una brezza tesa da Nord Ovest e un’umidità del 57%.

Sera

In serata il cielo si libererà dalle nuvole con una temperatura di +23,7°C alle 20:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 25,3km/h e un’umidità del 90%.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Carbonia il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,2°C e una brezza vivace da Nord – Nord Ovest con velocità di 22,1km/h. L’umidità sarà del 93% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +30,5°C con una brezza vivace da Nord Ovest e un’umidità del 43%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 14:00 si raggiungerà una temperatura di +29,8°C con una brezza tesa da Nord Ovest e un’umidità del 43%.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,1°C alle 20:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 22,5km/h e un’umidità dell’88%.

Le previsioni meteo per il fine settimana a Carbonia indicano un inizio con temperature elevate e cieli sereni, seguito da un sabato con piogge leggere e un domenica nuovamente soleggiata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.