Meteo Carpi, le previsioni per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Carpi si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 23-24°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 31°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di circa 4-5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36-37°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord con raffiche leggere.

In serata, il cielo si coprirà parzialmente, con un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura si manterrà intorno ai 26-28°C. Possibili precipitazioni leggere sono attese verso le ore 21:00 e 23:00, con una probabilità di piogge leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Carpi indicano una giornata con temperature elevate durante il pomeriggio, seguite da un leggero calo in serata. È consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni previste per la serata e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Carpi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 10.4 ONO max 19.7 Maestrale 66 % 1013 hPa 3 poche nuvole +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.5 O max 10.7 Ponente 69 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° Assenti 5.8 ONO max 9.1 Maestrale 57 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +30.9° Assenti 4.3 NO max 4.4 Maestrale 39 % 1012 hPa 12 cielo sereno +35.7° perc. +34.5° Assenti 6.7 NNO max 8.6 Maestrale 24 % 1010 hPa 15 cielo sereno +36° perc. +34.7° prob. 4 % 8.9 N max 11.5 Tramontana 23 % 1007 hPa 18 nubi sparse +28.8° perc. +28.8° prob. 27 % 17 SSE max 30.9 Scirocco 44 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +26.7° perc. +27.4° 0.16 mm 15.9 S max 27.1 Ostro 54 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:15

