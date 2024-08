Meteo Carrara, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Carrara, si prevedono condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nubi, garantendo giornate soleggiate e serate fresche. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,5°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +25°C. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un clima piacevole. L’umidità varierà tra il 36% e il 57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1010-1017hPa. Un weekend ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Carrara, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 6,8km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 4km/h. L’umidità diminuirà al 42% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avranno poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature massime saranno di +30,5°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 9,4km/h. L’umidità aumenterà al 44% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 29%. Le temperature si abbasseranno a +26,9°C, con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 9,1km/h. L’umidità rimarrà costante al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Carrara, si avranno nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature si manterranno stabili sui +25,6°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 6,6km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina inizierà con poche nuvole e una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a una velocità di 2,6km/h. L’umidità diminuirà al 42% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avranno nubi sparse con una copertura del 38%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,9km/h. L’umidità aumenterà al 39% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 25%. Le temperature si abbasseranno a +27,4°C, con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 8,4km/h. L’umidità rimarrà costante al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Carrara, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 6,8km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1015hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a una velocità di 3,7km/h. L’umidità diminuirà al 36% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avrà cielo sereno con una copertura del 3%. Le temperature massime saranno di +31,5°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10,6km/h. L’umidità aumenterà al 38% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature si abbasseranno a +27,8°C, con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 8,2km/h. L’umidità rimarrà costante al 49% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Carrara si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Sarà possibile godersi giornate soleggiate e serate fresche, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aria aperta.

