Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

Mercoledì 14 Agosto a Casalnuovo di Napoli si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +34°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i +33°C entro le ore centrali. Il vento sarà debole, con una velocità che si attesterà intorno ai 10km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 40%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 15km/h sempre da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 35%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1011hPa.

La sera sarà caratterizzata da cielo sereno, con una leggera presenza di nuvole solo nelle ore notturne. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque elevate, intorno ai +29°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 10km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 51%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e condizioni stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +29.1° Assenti 5.3 ONO max 7 Maestrale 60 % 1011 hPa 3 cielo sereno +27° perc. +28.4° Assenti 3.2 N max 3.9 Tramontana 64 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.6° perc. +29.7° Assenti 3.6 OSO max 4.2 Libeccio 55 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +33.1° Assenti 8.7 OSO max 6.8 Libeccio 40 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +34.9° Assenti 15.2 OSO max 12.4 Libeccio 35 % 1011 hPa 15 cielo sereno +33.5° perc. +33.7° Assenti 14.4 O max 12.4 Ponente 36 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.7° perc. +31° Assenti 8.4 ONO max 8.5 Maestrale 43 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.9° perc. +29.6° Assenti 7.1 ONO max 9 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:58

