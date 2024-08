Meteo Cascina, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Cascina si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Durante la notte il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 5-6km/h.

Al mattino il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%, le temperature saliranno fino a raggiungere i 24-25°C. Il vento sarà sempre da Est, con una velocità di 6-8km/h.

Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature aumenteranno sensibilmente, arrivando a toccare i 35-36°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 15-17km/h.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa minima, le temperature scenderanno gradualmente fino a 22-24°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 3-5km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cascina, possiamo aspettarci condizioni simili con temperature elevate e cieli per lo più sereni. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +23° prob. 3 % 5.6 ENE max 5.5 Grecale 94 % 1007 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +22.2° prob. 12 % 5.2 ENE max 5.1 Grecale 93 % 1007 hPa 7 nubi sparse +27.6° perc. +29.3° prob. 8 % 6.4 E max 7.3 Levante 65 % 1007 hPa 10 nubi sparse +34.6° perc. +35.5° prob. 21 % 3.8 O max 4.7 Ponente 36 % 1007 hPa 13 poche nuvole +35.4° perc. +36.5° prob. 33 % 15.6 O max 12.9 Ponente 35 % 1005 hPa 16 cielo sereno +31.8° perc. +33.4° prob. 31 % 15.5 O max 16.9 Ponente 47 % 1005 hPa 19 cielo sereno +25.1° perc. +25.6° prob. 31 % 3.5 O max 4.6 Ponente 76 % 1007 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° prob. 17 % 5.3 E max 5.3 Levante 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:34

