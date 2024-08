Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Cassano Magnago mostrano un inizio di giornata con piogge leggere che tenderanno a diminuire nel corso della mattina, lasciando spazio a un cielo coperto. Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, portando a nubi sparse e temperature in aumento. La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera possibilità di piogge isolate.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,4°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 4,9km/h, con raffiche di Bava di vento. Le precipitazioni saranno di 0.11mm, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 95%, con temperature che saliranno fino a +26,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Sud Est a 3,5km/h. Le probabilità di pioggia saranno del 26%, con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

La sera si presenterà con un cielo sereno al 2%, temperature intorno ai +24°C e venti leggeri da Nord – Nord Ovest a 3,3km/h. Le probabilità di pioggia saranno minime, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Cassano Magnago indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.9° perc. +19.3° 2.49 mm 11.4 N max 21.9 Tramontana 92 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.23 mm 10.3 NNO max 21.6 Maestrale 92 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.32 mm 8.7 N max 16.8 Tramontana 88 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° prob. 29 % 2.2 NNE max 4.9 Grecale 64 % 1018 hPa 12 nubi sparse +29.5° perc. +29.6° prob. 10 % 1.8 SO max 3.5 Libeccio 44 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.8° perc. +29.7° Assenti 1.2 SSO max 3.7 Libeccio 42 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 3 ONO max 3.1 Maestrale 59 % 1015 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° prob. 14 % 8.5 NNO max 13 Maestrale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:07

