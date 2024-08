Meteo Cassano Magnago, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

A Cassano Magnago, il fine settimana si preannuncia con variazioni meteorologiche significative. Dalle piogge leggere del Venerdì, si passerà ai cieli sereni del Sabato, con temperature in aumento. L’umidità sarà un elemento costante, variando dal 49% al 93%. Il vento, proveniente da diverse direzioni, avrà intensità variabili, con raffiche fino a 10km/h. È consigliabile monitorare le previsioni orarie per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Venerdì 23 Agosto

Venerdì 23 Agosto a Cassano Magnago si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 7,1km/h da Nord, con raffiche fino a 10km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 0.34mm.

Al mattino, la situazione meteorologica vedrà nubi sparse con una copertura del 41%. Le temperature saliranno fino a +20,1°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime toccheranno i +30,2°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente da Sud, con una velocità di 4,8km/h. L’umidità sarà del 49%.

In serata, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà da Nord a 5,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.49mm.

Sabato 24 Agosto

Sabato 24 Agosto, a Cassano Magnago, si prevede un’ulteriore variazione delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento soffierà da Nord a 7,1km/h, con raffiche fino a 9,5km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 0.59mm.

Al mattino, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +20,3°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente da Nord, con una velocità di 4,2km/h. L’umidità si attesterà al 93%.

Nel pomeriggio, il meteo vedrà ancora pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime toccheranno i +27,5°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 2,9km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 66%.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 9,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.63mm.

Domenica 25 Agosto

Domenica 25 Agosto, a Cassano Magnago, si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche miste. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Nord a 7,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 34%.

Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a +19,5°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 91%.

Nel pomeriggio, il meteo vedrà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature massime toccheranno i +30,5°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente da Sud Ovest, con una velocità di 4,6km/h. L’umidità sarà del 44%.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Nord a 17,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.17mm.

In conclusione, il fine settimana a Cassano Magnago si prospetta con variazioni meteorologiche significative, passando da piogge leggere a cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni orarie per pianificare al meglio le attività all’aperto.

