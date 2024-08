Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Lunedì 5 Agosto a Castel San Pietro Terme si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,3°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 7,9km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 98%, con temperature che saliranno fino a +35,4°C, percepite come +34,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 8,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la sera, il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 13%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +24°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 10,5km/h. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

In conclusione, per Lunedì 5 Agosto a Castel San Pietro Terme si prevede una giornata con cielo prevalentemente coperto al mattino, temperature in aumento durante il pomeriggio e schiarite serali. Il vento sarà moderato durante il giorno, per poi attenuarsi verso sera. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 2.1 ESE max 3.6 Scirocco 69 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 2.6 SSO max 3.1 Libeccio 74 % 1011 hPa 6 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° Assenti 2 ENE max 3.1 Grecale 58 % 1012 hPa 9 cielo coperto +30.1° perc. +29.6° Assenti 9.2 ENE max 9.1 Grecale 38 % 1012 hPa 12 cielo coperto +34.4° perc. +33.3° Assenti 5.9 E max 5.5 Levante 27 % 1010 hPa 15 poche nuvole +35.1° perc. +34.1° Assenti 10 ENE max 10.6 Grecale 26 % 1008 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +28.4° Assenti 15.3 ESE max 23.3 Scirocco 38 % 1009 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 6.7 SE max 10.5 Scirocco 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:29

