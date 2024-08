Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Castellammare di Stabia mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà sui 32,9°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 35°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente durante le ore diurne, con un leggero aumento delle nuvole in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che salirà gradualmente fino a superare i 31°C. Il vento sarà leggero proveniente da direzioni variabili, mantenendo un’umidità intorno al 50%. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a toccare i valori massimi attorno ai 33-35°C. Il vento sarà sempre leggero, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un lieve aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di poche nuvole sparse che potrebbero offuscare il cielo sereno delle ore precedenti. Le temperature si manterranno comunque elevate, attorno ai 30°C, con un vento che soffierà ancora leggero da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia per Venerdì 16 Agosto indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza, considerando le condizioni di caldo previste. Resta comunque importante monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.2° perc. +31.3° Assenti 5.7 ENE max 6.5 Grecale 60 % 1015 hPa 3 cielo sereno +28° perc. +30.9° Assenti 7.7 ONO max 11.7 Maestrale 72 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +31.3° Assenti 3 ESE max 3.5 Scirocco 61 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +33.6° Assenti 7.5 OSO max 5.9 Libeccio 50 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +35.1° Assenti 12.2 OSO max 10.9 Libeccio 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +34.7° Assenti 13 O max 13 Ponente 53 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +33.7° Assenti 13.2 NO max 15.6 Maestrale 63 % 1014 hPa 21 nubi sparse +29.7° perc. +33° Assenti 11.5 NO max 13.9 Maestrale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:54

