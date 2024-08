Meteo Castrovillari, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari indicano un fine settimana caldo e variabile. Temperature in netto aumento, con punte massime che raggiungeranno i +38,2°C sabato mattina e i +36,0°C sabato pomeriggio. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con la comparsa di poche nuvole solo in alcuni momenti. L’umidità aumenterà gradualmente, arrivando fino all’80% sabato sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di mantenere un’adeguata idratazione, specialmente durante le ore più calde della giornata.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Castrovillari, cielo sereno caratterizzerà le prime ore con una temperatura di +25,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità fino a 7,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 24% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà all’insegna del cielo sereno con temperature in netto aumento. Alle 06:00 si registreranno +29,7°C, che saliranno fino a +38,2°C alle 12:00. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est con raffiche leggere e un’umidità intorno al 18%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole che compariranno alle 13:00 con una copertura del 24%. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +37,5°C e una leggera brezza da Sud Ovest.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +24,1°C alle 23:00. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest e l’umidità aumenterà fino al 55%.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sereno lascerà spazio a poche nuvole con una copertura del 15% alle 05:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,9°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest.

Mattina

La mattina inizierà con poche nuvole e temperature in aumento fino a +35,5°C alle 10:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con raffiche leggere e un’umidità del 25%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo coperto prevarrà con una copertura del 98% e temperature che raggiungeranno i +36°C alle 11:00. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud Ovest.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto con umidità in aumento fino al 80% e temperature che si abbasseranno fino a +22,4°C alle 20:00.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo coperto lascerà spazio a nubi sparse con una copertura del 42% alle 05:00. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C con una leggera brezza da Ovest.

Mattina

La mattina inizierà con nubi sparse e temperature in aumento fino a +34°C alle 09:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con raffiche leggere e un’umidità del 31%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse prevarranno con una copertura del 65% e temperature che raggiungeranno i +34,4°C alle 13:00. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud Ovest.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con umidità in aumento fino al 79% e temperature che si manterranno intorno ai +22,6°C.

Conclusioni

Il fine settimana a Castrovillari si preannuncia caldo e variabile, con temperature elevate e presenza di nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

