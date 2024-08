Meteo Catania, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Martedì 6 Agosto a Catania si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 31°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, raggiungendo i 33°C. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo a Catania sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 32°C. La percezione della temperatura sarà di circa 34°C. Il vento continuerà a provenire da Est – Sud Est con una velocità tra i 15 e i 16 km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 29°C, con una percezione di caldo di 30°C. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Sud Est, con una velocità che si attesterà intorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Catania indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +27.4° perc. +29.5° prob. 8 % 3.2 SSO max 2.8 Libeccio 70 % 1010 hPa 4 cielo sereno +27° perc. +28.9° prob. 4 % 1.6 SO max 1.5 Libeccio 70 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.4° perc. +31.8° prob. 15 % 4.2 SSE max 3.6 Scirocco 60 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +33.8° prob. 29 % 13.6 ESE max 11.6 Scirocco 51 % 1011 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +33.8° prob. 33 % 15.9 ESE max 13.9 Scirocco 47 % 1010 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +32.4° prob. 33 % 14 ESE max 16.5 Scirocco 51 % 1010 hPa 19 nubi sparse +28.8° perc. +30.5° prob. 21 % 8 ESE max 11.8 Scirocco 59 % 1011 hPa 22 poche nuvole +27.9° perc. +29.6° Assenti 2.8 ENE max 3.7 Grecale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:59

