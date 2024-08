Meteo Cento, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Domenica 11 Agosto a Cento si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a circa 5-6 km/h da Est, con raffiche leggere.

Man mano che la mattinata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse intorno al 25-30%. Le temperature saliranno fino a superare i +35°C, con una percezione di caldo ancora maggiore. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Nord Est.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti, con una copertura intorno al 40-50%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +37-38°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare particolarmente elevata. Il vento soffierà con intensità tra i 10 e i 15 km/h, provenendo sempre da Nord Est.

La sera e la notte vedranno un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà al 70-100%, con cielo coperto. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque intorno ai +27-30°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una leggera diminuzione di intensità rispetto al pomeriggio.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Cento si prevede un mantenimento delle condizioni instabili, con possibili variazioni della copertura nuvolosa e delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 5.6 E max 6.4 Levante 58 % 1018 hPa 3 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° Assenti 4.2 ENE max 5 Grecale 61 % 1018 hPa 6 poche nuvole +27° perc. +27.6° Assenti 3.3 E max 3.8 Levante 54 % 1019 hPa 9 nubi sparse +32.7° perc. +33.4° Assenti 7.6 NE max 6.8 Grecale 40 % 1018 hPa 12 poche nuvole +36.5° perc. +37.4° Assenti 9.8 NE max 6.4 Grecale 32 % 1016 hPa 15 nubi sparse +37.6° perc. +38.4° Assenti 14.4 NE max 9.6 Grecale 29 % 1014 hPa 18 nubi sparse +32.4° perc. +33° Assenti 13.8 ENE max 24.9 Grecale 41 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.7° perc. +28.2° Assenti 8.8 ESE max 11.4 Scirocco 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:22

