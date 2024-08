Meteo Cerignola, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cerignola per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con possibili rovesci di pioggia moderata e forte. La sera, il cielo rimarrà nuvoloso con probabilità di piogge leggere.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 64% e temperature intorno ai +23,5°C. La situazione continuerà con piogge moderate alle 01:00, con copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno stabili intorno ai +22,8°C.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di precipitazioni, con temperature che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i +28,8°C alle 11:00. Le condizioni meteo si manterranno instabili anche nel pomeriggio, con piogge moderate e forti attese tra le 13:00 e le 15:00, con temperature che scenderanno fino a +21,8°C.

In serata, il cielo resterà coperto con probabilità di piogge leggere, e le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Cerignola è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare alle precipitazioni che potrebbero essere abbondanti. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.5° perc. +23.7° 0.26 mm 4.7 OSO max 8.7 Libeccio 69 % 1007 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° prob. 69 % 6.2 SO max 7.3 Libeccio 75 % 1007 hPa 6 cielo coperto +23.9° perc. +24.2° prob. 61 % 5 SO max 7.9 Libeccio 71 % 1007 hPa 9 cielo coperto +26.7° perc. +26.7° prob. 62 % 2.2 E max 5 Levante 56 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +29.3° 0.27 mm 13.9 ENE max 10.1 Grecale 50 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +21.8° perc. +22.2° 3.17 mm 21.9 ENE max 32 Grecale 81 % 1008 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 85 % 2.5 SSE max 6.9 Scirocco 69 % 1009 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 15 % 0.8 NE max 2.1 Grecale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:45

