Meteo Cernusco sul Naviglio, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Previsioni Meteo a Cernusco sul Naviglio

Nelle prossime giornate a Cernusco sul Naviglio, si prevedono piogge leggere, cieli sereni e un graduale aumento delle temperature. La notte di Lunedì sarà caratterizzata da pioggia leggera, seguita da una mattina piovosa. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà senza precipitazioni. La sera sarà nuovamente serena. Martedì, si prevede ancora pioggia al mattino, nuvolosità nel pomeriggio e sereno la sera. Mercoledì e Giovedì saranno caratterizzati da cieli coperti al mattino, con schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Si consiglia di monitorare le variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente.

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Cernusco sul Naviglio, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai +22,9°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 8km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.34mm con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature saliranno fino a +27,9°C, percepite come +28,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,2km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà dell’84% con un’umidità del 55%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,2°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento soffierà da Sud a 4,7km/h, con raffiche fino a 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 39% e una pressione di 1017hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,6°C, percepite come +29,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 8,5km/h con raffiche fino a 15,8km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’11% con un’umidità del 52%.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Cernusco sul Naviglio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a 7,1km/h, con raffiche fino a 9,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.33mm con un’umidità dell’82% e una pressione di 1014hPa.

Mattina

Pomeriggio

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, percepite come +28,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 4,3km/h con raffiche fino a 8,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 3% con un’umidità del 56%.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Cernusco sul Naviglio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 68%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4,7km/h, con raffiche fino a 5,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 51% con un’umidità del 62% e una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, percepite come +29,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 43% con un’umidità del 53%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 92%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di +31°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 4,5km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 42% e una pressione di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, percepite come +28,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 4,3km/h con raffiche fino a 8,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 3% con un’umidità del 56%.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Cernusco sul Naviglio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una percezione di +24,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 3,5km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% con un’umidità del 64% e una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +26,1°C, percepite come +26,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 0% con un’umidità del 53%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,6°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento soffierà da Sud a 6,3km/h, con raffiche fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 33% e una pressione di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +31°C, percepite come +31,4°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud – Sud Ovest a 9,8km/h con raffiche fino a 11,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 10% con un’umidità del 43%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio saranno caratterizzati da piogge leggere, cieli sereni e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

