Meteo Cervia, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Cervia indicano una settimana iniziale con cieli coperti e temperature piacevoli, seguite da un aumento delle temperature e un cielo più sereno verso la metà della settimana. In particolare, si osservano nubi sparse con temperature intorno ai +25°C lunedì, seguite da una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature fino a +30°C mercoledì. Il vento varierà di direzione e intensità nei diversi momenti della giornata, con assenza di precipitazioni. È consigliabile rimanere informati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Cervia ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento soffierà a 3,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina le condizioni meteorologiche a Cervia saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà a 4,3km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +29,6°C, percepiti come +30,9°C. Il vento soffierà a 9,7km/h da Nord Est, con raffiche fino a 7,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +26°C, percepite come +26°C. Il vento sarà a 2,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 3,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Cervia ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento soffierà a 7,2km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina le condizioni meteorologiche a Cervia saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a +25°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento sarà a 7,5km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 9,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, tranne una probabilità del 10%. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +28,6°C, percepiti come +30,1°C. Il vento soffierà a 15,3km/h da Est, con raffiche fino a 18,1km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +25,2°C, percepite come +25,5°C. Il vento sarà a 8,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 11,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Cervia ci saranno cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 7,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina le condizioni meteorologiche a Cervia saranno caratterizzate da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +23,9°C, con una percezione di +24°C. Il vento sarà a 7,1km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà poche nuvole con temperature che raggiungeranno i +30,4°C, percepiti come +32,3°C. Il vento soffierà a 13,5km/h da Nord Est, con raffiche fino a 11,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà nubi sparse con temperature intorno ai +25°C, percepite come +25,1°C. Il vento sarà a 10,5km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 12,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Cervia ci saranno cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 11,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 14,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina le condizioni meteorologiche a Cervia saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento sarà a 11,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 14,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con temperature che raggiungeranno i +30,3°C, percepiti come +32,2°C. Il vento soffierà a 13,7km/h da Nord Est, con raffiche fino a 11,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà nubi sparse con temperature intorno ai +25,4°C, percepite come +25,5°C. Il vento sarà a 10,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cervia, si prevede un inizio settimana con cieli coperti e temperature gradevoli, seguite da un aumento delle temperature e un cielo più sereno verso la metà della settimana. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

