Meteo Chiavari, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

Le previsioni meteo per Chiavari indicano un fine settimana con condizioni variabili. Venerdì inizierà con cielo sereno, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi piogge leggere. Sabato sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature in aumento. Domenica si conferma con cielo coperto e temperature elevate, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e l’umidità si manterrà su valori medi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Chiavari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 4,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole, con una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà a 8,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 7,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,1°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 6,9km/h. C’è una probabilità del 4% di precipitazioni, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,9°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà a 6,9km/h proveniente da Nord, con raffiche di 7,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Chiavari, si prevedono poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento soffierà a 8,1km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche di 7,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 23%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con una percezione di +29°C. Il vento sarà a 7,3km/h proveniente da Nord Est, con raffiche di 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C, con una percezione di +34,9°C. Il vento soffierà a 6,9km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche di 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,2°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà a 9,9km/h proveniente da Nord, con raffiche di 10,2km/h. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Chiavari, si prevede cielo coperto con una copertura del 86%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento soffierà a 10,4km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 10,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +33,9°C. Il vento sarà a 0,4km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche di 2,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,2°C, con una percezione di +35,6°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche di 7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 67%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà a 5,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 7,6km/h. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Chiavari si prospetta con condizioni meteo variabili. Venerdì avremo un inizio con cielo sereno che nel pomeriggio potrebbe portare a piogge leggere. Sabato sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature in aumento. Domenica si conferma con cielo coperto e temperature elevate, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, e l’umidità si manterrà su valori medi. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

