Meteo Comacchio, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Comacchio per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nubi si diraderanno lasciando spazio a schiarite. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà alta con probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C con un’umidità del 74-76% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 26-27°C con un’umidità che si attesterà intorno al 66-70% e una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C con un’umidità del 75-79% e una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Comacchio vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un passaggio da un cielo coperto con piogge leggere al mattino a schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un’umidità che varierà tra il mattino e la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.7 mm 12 NO max 16.7 Maestrale 90 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.3° 0.33 mm 16.7 ONO max 21.6 Maestrale 93 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.9° prob. 76 % 15.4 NO max 22 Maestrale 88 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +24.3° perc. +24.7° 0.22 mm 12.3 NNO max 13.3 Maestrale 74 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +25.7° perc. +26.2° 0.46 mm 10 ENE max 12.7 Grecale 70 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 25 % 7.8 ESE max 7.5 Scirocco 66 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +25.1° prob. 10 % 7.2 S max 7.7 Ostro 74 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 4.3 SO max 4.3 Libeccio 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.