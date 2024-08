Meteo Comacchio, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Comacchio per Sabato 3 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 35% e il 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Al mattino, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +26,2°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno e il sole farà capolino, portando le temperature a toccare i +29,2°C. Durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25,9°C.

Il vento soffierà prevalentemente da Nord Est con intensità variabile durante la giornata, mentre le raffiche di vento saranno più marcate durante la mattina. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, con valori che si aggirano intorno al 5% durante il giorno.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una giornata piacevole a Comacchio, con temperature gradevoli e cieli per lo più sereni. È consigliabile godersi una giornata all’aria aperta, magari approfittando delle condizioni meteo favorevoli per una passeggiata in riva al mare o lungo i canali della città. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Comacchio per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.2° perc. +24.7° prob. 78 % 6.6 NE max 8.5 Grecale 76 % 1007 hPa 3 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° prob. 13 % 9.5 NE max 12 Grecale 77 % 1007 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +24.2° prob. 52 % 6.9 NE max 10.9 Grecale 80 % 1007 hPa 9 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 10 % 7.2 N max 8.6 Tramontana 71 % 1008 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +31.2° prob. 6 % 13.8 E max 9.1 Levante 59 % 1008 hPa 15 cielo sereno +28.9° perc. +30.8° prob. 1 % 15.9 ENE max 14.2 Grecale 59 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +28.2° prob. 27 % 11.3 ESE max 14 Scirocco 62 % 1008 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 16 % 3.7 SSE max 5.1 Scirocco 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:30

