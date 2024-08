Meteo Comiso, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Comiso per Giovedì 29 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre dalla sera sono attese precipitazioni leggere.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-29°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 6-10km/h. L’umidità sarà intorno al 35-40% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015-1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’1%. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C, con una brezza leggera proveniente sempre da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10-14km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 44%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014-1015hPa.

Nella sera, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà intorno allo 0%, con temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 4-6km/h, portando con sé precipitazioni leggere con intensità variabile. L’umidità aumenterà fino al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Comiso indicano una giornata all’insegna del bel tempo con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni leggere previste per la serata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Comiso per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 3.7 N max 4.4 Tramontana 54 % 1016 hPa 4 poche nuvole +22.6° perc. +22.2° prob. 2 % 4.4 NE max 4.8 Grecale 52 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.9° perc. +25.7° Assenti 3.4 ONO max 3.9 Maestrale 43 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +28.5° Assenti 8.4 O max 6.1 Ponente 36 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +29.5° Assenti 12.7 OSO max 10 Libeccio 37 % 1015 hPa 16 cielo sereno +27.6° perc. +28.1° Assenti 14.7 OSO max 13.8 Libeccio 51 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° prob. 15 % 2.6 SO max 4.8 Libeccio 67 % 1016 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° prob. 12 % 3.9 ONO max 4.7 Maestrale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.