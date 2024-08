Meteo Comiso, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Comiso per Lunedì 12 Agosto

Le condizioni meteo a Comiso per Lunedì 12 Agosto saranno caratterizzate da cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,5°C nel corso della mattinata, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 33,9°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10,7km/h.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con un cielo terso e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Nel pomeriggio, nonostante la presenza di poche nuvole, il caldo si farà sentire con temperature che si manterranno intorno ai 32-33°C. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 27-28°C.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Comiso, ci aspettiamo una costante stabilità delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata, cercando di evitare l’esposizione diretta al sole e mantenendosi idratati.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Comiso si prospetta come una giornata estiva tipica, con sole, caldo e un clima ideale per chi ama trascorrere del tempo all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e godetevi le bellezze di questa località siciliana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 5.4 N max 6.6 Tramontana 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 3.4 NNE max 4.6 Grecale 61 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +30.4° Assenti 0.1 OSO max 3.3 Libeccio 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.5° perc. +33.9° Assenti 11.3 SO max 10.7 Libeccio 37 % 1013 hPa 13 cielo sereno +32.9° perc. +33.9° Assenti 17 SO max 13.2 Libeccio 41 % 1013 hPa 16 poche nuvole +30.9° perc. +32° Assenti 14.1 OSO max 12 Libeccio 48 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.3° perc. +28.6° Assenti 3.6 NO max 5.2 Maestrale 62 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5 NNO max 5.8 Maestrale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:53

