Meteo Como, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Como si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge leggere e cielo coperto durante la notte, con temperature che si aggirano intorno ai +20-22°C. Durante la mattina, la pioggia leggera persiste, mantenendo la copertura nuvolosa al 100% e le temperature intorno ai +21-28°C.

Nel pomeriggio, le nubi si diradano leggermente, lasciando spazio a qualche schiarita, ma la copertura nuvolosa rimane alta intorno al 90-98%. Le temperature massime si attestano intorno ai +31-32°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse continuano a dominare il cielo, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 62-25%. Le temperature si mantengono gradevoli, intorno ai +23-26°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Como indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Lunedì e Martedì si prevedono giornate soleggiate con temperature in aumento, ideali per godersi il bel tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino, tipiche di questa stagione, e munirsi di un ombrello per eventuali piogge improvvise.

In conclusione, Domenica 1 Settembre a Como si preannuncia una giornata variabile, con piogge leggere e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni climatiche nei giorni successivi, con un aumento delle temperature e un cielo più sereno. Restate aggiornati sulle ultime previsioni meteo per godervi al meglio le vostre giornate a Como.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 7 % 7.5 NNE max 8.9 Grecale 67 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 49 % 8.7 NNE max 10.5 Grecale 82 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.17 mm 6.5 N max 8.2 Tramontana 82 % 1017 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +29.1° prob. 24 % 0.8 ONO max 1.9 Maestrale 49 % 1016 hPa 12 cielo coperto +31.7° perc. +31.3° prob. 13 % 5.4 SSO max 4.2 Libeccio 36 % 1014 hPa 15 cielo coperto +31.9° perc. +31.2° prob. 4 % 5.3 SSO max 4.8 Libeccio 34 % 1012 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +27.2° prob. 26 % 3.1 SSE max 5.5 Scirocco 49 % 1012 hPa 21 poche nuvole +24.1° perc. +24.1° prob. 37 % 8.5 N max 11.3 Tramontana 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.