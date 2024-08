Meteo Copertino, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Copertino indicano un inizio settimana caratterizzato da caldo e sole, con temperature in crescita e cieli prevalentemente sereni. Verso metà settimana potrebbero comparire alcune nubi sparse, ma senza piogge rilevanti. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con una lieve diminuzione verso la fine della settimana. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da venti variabili e un’umidità che oscillerà tra valori medi e bassi.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Copertino, si osservano nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si aggirano intorno ai +25,9°C, con una leggera percezione di calore di +26,2°C. Il vento soffia a 13,7km/h da Nord, con raffiche fino a 25,2km/h. L’umidità è al 63% e la pressione atmosferica è di 1009hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo presenta nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature salgono fino a +28°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a 18,3km/h, con raffiche fino a 22,4km/h. L’umidità scende al 52% e la pressione atmosferica si attesta a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si copre maggiormente, con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature massime raggiungono i +34,5°C, con una percezione di +33,6°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a 18,3km/h, con raffiche fino a 17,7km/h. L’umidità si mantiene al 28% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Sera: In serata, il cielo si schiarisce, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scendono a +25,2°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento è più leggero, proveniente da Est – Nord Est a 4,7km/h, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità aumenta al 62% e la pressione atmosferica rimane stabile a 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo è sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attestano intorno ai +24,8°C, con una percezione di +25°C. Il vento è leggero, proveniente da Nord Est a 3,1km/h. L’umidità è al 62% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature salgono fino a +28,6°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento è leggero, proveniente da Nord a 7,6km/h. L’umidità scende al 39% e la pressione atmosferica si mantiene a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sereno persiste con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature massime raggiungono i +32°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento è ancora leggero, proveniente da Nord a 9,6km/h. L’umidità scende al 29% e la pressione atmosferica si mantiene a 1010hPa.

Sera: In serata, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature scendono a +27,9°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento è leggero, proveniente da Nord Est a 8,8km/h. L’umidità aumenta al 43% e la pressione atmosferica rimane stabile a 1009hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo presenta poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’18%. Le temperature si aggirano intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a 6,8km/h, con raffiche fino a 7,8km/h. L’umidità è al 49% e la pressione atmosferica è di 1009hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo è sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature salgono fino a +29°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento è leggero, proveniente da Nord a 10,7km/h. L’umidità scende al 46% e la pressione atmosferica si mantiene a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sereno persiste con una copertura nuvolosa dello 3%. Le temperature massime raggiungono i +35,9°C, con una percezione di +34,9°C. Il vento è leggermente più intenso, proveniente da Nord a 13km/h. L’umidità si mantiene al 25% e la pressione atmosferica si mantiene a 1010hPa.

Sera: In serata, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature scendono a +27,5°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento è leggero, proveniente da Nord a 3,7km/h. L’umidità aumenta al 49% e la pressione atmosferica rimane stabile a 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo è sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attestano intorno ai +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento è più intenso, proveniente da Nord – Nord Ovest a 12,4km/h, con raffiche fino a 19,4km/h. L’umidità è al 54% e la pressione atmosferica è di 1011hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature salgono fino a +31,2°C, con una percezione di +32°C. Il vento è leggero, proveniente da Nord a 14,7km/h. L’umidità scende al 45% e la pressione atmosferica si mantiene a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sereno persiste con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungono i +33°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento è leggermente più intenso, proveniente da Nord – Nord Ovest a 14,8km/h. L’umidità scende al 37% e la pressione atmosferica si mantiene a 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature scendono a +27,2°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento è più intenso, proveniente da Nord – Nord Est a 11,8km/h, con raffiche fino a 24km/h. L’umidità si mantiene al 66% e la pressione atmosferica rimane stabile a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Copertino, si prevede un inizio settimana caldo e soleggiato, con temperature in aumento e cieli generalmente sereni. Tuttavia, verso la metà della settimana potrebbero comparire alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime si attesteranno sui valori più elevati, con una leggera diminuzione verso la fine della settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.