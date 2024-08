Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Corigliano Calabro indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con cielo sereno per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 34,3°C alle 09:00 e i 35,1°C alle 11:00. La percezione termica sarà leggermente inferiore rispetto alla temperatura effettiva, garantendo un certo grado di comfort nonostante il caldo intenso. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 8,1km/h e i 10,8km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 35,5°C alle 13:00. Il vento continuerà a provenire da Nord Est con una velocità compresa tra i 8,2km/h e i 12,3km/h.

In serata, il termometro registrerà valori leggermente più freschi, con temperature che si abbasseranno fino a 26,6°C alle 23:00. Il vento, proveniente da Sud – Sud Ovest, soffierà con una velocità tra i 6,9km/h e i 9,8km/h.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Corigliano Calabro sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Il vento sarà prevalentemente orientato da Nord Est durante la giornata, garantendo un certo sollievo dal caldo. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 5.9 SSO max 8.5 Libeccio 45 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +24.5° Assenti 4.6 SSO max 6.4 Libeccio 46 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.6° perc. +28.9° Assenti 2.3 OSO max 3.6 Libeccio 37 % 1015 hPa 9 cielo sereno +34.3° perc. +33.5° Assenti 8.1 NE max 8.4 Grecale 29 % 1014 hPa 12 cielo sereno +35.3° perc. +34.7° Assenti 9.4 NE max 12.1 Grecale 28 % 1013 hPa 15 cielo sereno +34.4° perc. +33.8° Assenti 2 NNO max 9.5 Maestrale 30 % 1012 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 6.2 SO max 5.8 Libeccio 46 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +27.2° Assenti 7.2 SO max 9.6 Libeccio 45 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:50

