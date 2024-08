Meteo Cortona, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Cortona si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una mattinata con cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33,7°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +23°C alle 07:00, per poi salire fino a +29,4°C alle 09:00. Il vento soffierà leggero da Est – Nord Est con velocità comprese tra 1,8km/h e 4,3km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 71% alle 13:00, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si registreranno intorno ai +33,7°C e il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Nord Ovest con raffiche fino a 8,5km/h.

Nella sera, la situazione meteorologica vedrà una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +22,4°C alle 21:00. Il vento soffierà sempre da Nord Est, con una velocità che varierà tra i 5,5km/h e i 7,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cortona indicano un leggero aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla possibile comparsa di precipitazioni leggere durante la notte. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Cortona.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 4.7 NNE max 4.4 Grecale 91 % 1010 hPa 4 poche nuvole +17.1° perc. +17.2° Assenti 4.7 NE max 4.4 Grecale 89 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 3.8 ENE max 4.8 Grecale 67 % 1010 hPa 10 nubi sparse +31.4° perc. +31° Assenti 1.2 SSE max 2.1 Scirocco 37 % 1010 hPa 13 nubi sparse +33.7° perc. +32.6° prob. 4 % 5.1 NO max 8.5 Maestrale 28 % 1008 hPa 16 nubi sparse +31.1° perc. +30.6° prob. 17 % 15.1 NNE max 13.5 Grecale 37 % 1008 hPa 19 nubi sparse +24° perc. +24.2° prob. 8 % 8.7 NE max 9.9 Grecale 66 % 1009 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 12 % 6.3 NE max 5.8 Grecale 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.