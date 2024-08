Meteo Cortona, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana a Cortona, si prevede un tempo variabile con cielo coperto e possibili precipitazioni. Le temperature massime saranno elevate, con un calo significativo atteso per Domenica. Venerdì, cielo coperto con temperature fino a 35°C e venti intensi da Ovest. Sabato, cielo nuvoloso con temperature stabili e venti moderati. Domenica, pioggia leggera e temperature in diminuzione. Si consiglia di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche in evoluzione.

Venerdì 16 Agosto

Nel corso della notte a Cortona, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a 1,2km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 28,8°C, con venti provenienti da Sud a 3,4km/h. L’umidità diminuirà al 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C, con venti da Ovest – Sud Ovest a 20,2km/h. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non cambieranno, con un cielo coperto al 98%. Le temperature si attesteranno sui 27,7°C, con venti da Ovest a 26,3km/h. L’umidità aumenterà al 43% e la pressione atmosferica salirà a 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte a Cortona, il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai 21,8°C. I venti soffieranno da Nord a 3,2km/h, mentre l’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che arriveranno a 28,7°C. I venti saranno da Ovest – Sud Ovest a 3,4km/h, con un’umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature che si manterranno sui 32,1°C. I venti da Nord – Nord Ovest soffieranno a 12,6km/h, con un’umidità del 32% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saranno di 18,4°C, con venti da Est – Sud Est a 2,1km/h. L’umidità sarà all’85% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Domenica 18 Agosto

Durante la notte a Cortona, il cielo sarà poco nuvoloso al 15% con temperature intorno ai 18°C. I venti soffieranno da Est – Sud Est a 3,2km/h, mentre l’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, si prevedono nubi sparse al 58% con temperature che arriveranno a 17,5°C. I venti saranno da Sud Est a 4,9km/h, con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno sui 17,3°C, con venti da Est – Sud Est a 5km/h. L’umidità salirà al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo coperto al 87% con temperature di 16,7°C. I venti da Est – Sud Est soffieranno a 3,5km/h, con un’umidità del 96% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cortona si prospetta variabile, con una prevalenza di cielo coperto e possibili precipitazioni. Le temperature massime saranno elevate, con un calo significativo previsto per Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

