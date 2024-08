Meteo Cremona, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Cremona si prospetta una giornata caratterizzata da precipitazioni continue e intense. Le prime ore del mattino vedranno piogge moderate, che si intensificheranno fino a diventare forti durante le prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale per tutta la giornata, con picchi del 100% durante le ore di pioggia più intensa.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +17,8°C e i +24°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, ma non si discosterà di molto dai valori reali. Il vento soffierà principalmente da Ovest e Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,9km/h durante la sera.

Le precipitazioni saranno costanti per l’intera giornata, con valori che varieranno da 0.17mm a 4.15mm. Si prevede una diminuzione dell’intensità delle piogge durante le ore serali, ma la probabilità di pioggia rimarrà molto alta, intorno al 95-97%. L’umidità sarà elevata, con valori che si manterranno intorno all’80-90% per gran parte della giornata.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cremona, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare giornate caratterizzate da piogge intense e persistenti. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.5° perc. +20.7° prob. 24 % 9.4 O max 11.9 Ponente 81 % 1009 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.6° prob. 28 % 7.9 O max 12.4 Ponente 90 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +19.4° perc. +19.9° 1.55 mm 9.2 O max 17.7 Ponente 95 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +20.5° perc. +21° 1.07 mm 1.3 SE max 2.8 Scirocco 91 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24° perc. +24.4° 0.19 mm 8.9 E max 10.1 Levante 75 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +24.7° perc. +25.1° 1.38 mm 9.2 ENE max 9.4 Grecale 74 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +21.2° perc. +21.7° 0.46 mm 8.8 NO max 10.3 Maestrale 87 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.17 mm 15.4 O max 28.9 Ponente 95 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:17

