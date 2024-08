Meteo Cremona, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Cremona si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della giornata saranno all’insegna del cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno all’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra 1,2 e 9,3 km/h, senza raffiche significative. L’umidità sarà intorno al 80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a superare i +28°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo la stessa direzione. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60%.

Nel pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse con una copertura intorno al 40-50%. Le temperature massime saranno di circa +31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest, ma con una variazione verso Nord Est nel corso delle ore. L’umidità si manterrà intorno al 50%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 70-75%, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Est con intensità crescente, arrivando a toccare i 25 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Cremona indicano una giornata con cielo in prevalenza sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e nubi più consistenti in serata. Le temperature saranno calde, con punte massime intorno ai +31°C. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su valori accettabili, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Cremona nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° prob. 4 % 1.2 ONO max 4.2 Maestrale 79 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20.5° prob. 4 % 5.9 ONO max 6.4 Maestrale 85 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +22° prob. 4 % 7.6 ONO max 11.8 Maestrale 83 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +28.2° prob. 20 % 9.2 ONO max 9.4 Maestrale 63 % 1011 hPa 12 poche nuvole +30.4° perc. +31.9° prob. 26 % 6.5 ONO max 4.3 Maestrale 51 % 1011 hPa 15 poche nuvole +31.6° perc. +32.4° prob. 32 % 2.1 N max 6.5 Tramontana 44 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 36 % 20.1 E max 36.4 Levante 61 % 1011 hPa 21 nubi sparse +23° perc. +23.3° prob. 34 % 12.2 E max 28.9 Levante 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.