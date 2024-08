Meteo Crotone, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Crotone si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Meteo a Crotone:

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i 33°C a partire dalle ore 08:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di poche nuvole. Non sono previste precipitazioni significative, ma la temperatura potrebbe scendere leggermente rispetto alle ore centrali della giornata, attestandosi intorno ai 31-32°C.

La sera a Crotone sarà caratterizzata da nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 75%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 27°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Crotone indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia comunque di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente dal caldo.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.5° perc. +29° Assenti 12.4 N max 17 Tramontana 50 % 1012 hPa 3 cielo sereno +27.5° perc. +28° Assenti 11.2 NNO max 15.9 Maestrale 52 % 1012 hPa 6 cielo sereno +29.3° perc. +29.9° Assenti 10.7 N max 14.8 Tramontana 49 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +33.8° Assenti 8.9 E max 7.6 Levante 53 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.8° perc. +34.5° Assenti 17.1 SSE max 15.6 Scirocco 52 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +30.3° perc. +32.7° 0.11 mm 9.4 OSO max 25.1 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +29.2° prob. 18 % 2.7 NNO max 9.3 Maestrale 55 % 1010 hPa 21 nubi sparse +26.7° perc. +28° Assenti 3.7 NNE max 7.8 Grecale 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:40

