Meteo Dalmine, le previsioni per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Dalmine si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della giornata saranno all’insegna di un cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 1-7%. Le temperature oscilleranno tra i +20,7°C e i +22,6°C, con una percezione termica che si aggirerà tra i +20,9°C e i +24,5°C. Il vento soffierà a velocità compresa tra i 1,1km/h e i 6,9km/h, provenendo prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Durante la mattina, a partire dalle ore 08:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 62%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,4°C, con una percezione termica che potrà arrivare fino a +31,2°C. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 6km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 57%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30,1°C, con una leggera diminuzione della percezione termica rispetto alla mattina. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto alle ore precedenti.

La sera vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno che farà capolino tra le nubi sparse presenti. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,9°C, con una percezione termica che si manterrà stabile. Il vento continuerà a soffiare a velocità moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Dalmine indicano una giornata con piogge leggere durante la mattina e il primo pomeriggio, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,1°C, con una leggera diminuzione della percezione termica rispetto alle ore centrali della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo per Dalmine.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° prob. 2 % 6.7 NNE max 5.9 Grecale 76 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° prob. 6 % 5.9 NNE max 5.1 Grecale 80 % 1016 hPa 6 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° prob. 11 % 2.8 NNE max 3.8 Grecale 77 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +27° perc. +28.2° 0.24 mm 5 S max 5.1 Ostro 62 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +30.8° 0.61 mm 3.7 SSO max 4.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 15 cielo sereno +30.1° perc. +31.2° prob. 21 % 2.8 S max 3.7 Ostro 50 % 1015 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 17 % 2.5 ONO max 4.4 Maestrale 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 2 % 7.5 N max 7.3 Tramontana 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:09

