Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Desenzano del Garda prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, con un aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +22,3°C e i +29°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto ai valori reali, con punte che potranno raggiungere i +29,8°C.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 4,9km/h e i 9,2km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord Est e Sud Est. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,3km/h, mantenendo la stessa direzione. Le condizioni di brezza leggera saranno costanti durante l’arco della giornata.

Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia molto bassa per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 50-70%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1013-1014hPa.

In base alla situazione meteo attesa per i prossimi giorni a Desenzano del Garda, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel fine settimana. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti sulla situazione atmosferica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23° perc. +23.4° prob. 38 % 9.7 NE max 14.6 Grecale 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° prob. 21 % 8.9 NE max 11.5 Grecale 75 % 1013 hPa 6 nubi sparse +23.7° perc. +24° prob. 17 % 9.2 NE max 13.7 Grecale 72 % 1014 hPa 9 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 17 % 4.9 SE max 8 Scirocco 57 % 1014 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +29.6° prob. 13 % 7.6 ENE max 8.6 Grecale 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +28.2° perc. +29° prob. 18 % 9.2 E max 8.7 Levante 53 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 22 % 6.2 NE max 7.4 Grecale 63 % 1012 hPa 21 cielo coperto +23.6° perc. +23.9° Assenti 7.7 E max 10.9 Levante 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.