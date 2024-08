Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano una settimana variabile, con piogge leggere, schiarite e cieli sereni. Le temperature si manterranno gradevoli, con un aumento delle massime verso metà settimana. In particolare, oggi si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%, temperature intorno ai +19,5°C e vento da Est a 3,9km/h. Domani, le nuvole si diraderanno con una probabilità di pioggia dell’1% e temperature fino a +27,3°C nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì il cielo sarà sereno, con temperature in aumento e probabilità di pioggia variabile. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Desenzano del Garda, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,5°C, con una percezione di +19,9°C. Il vento soffierà a 3,9km/h da Est, con raffiche fino a 7,2km/h. La probabilità di precipitazioni è del 91% con 0.98mm di pioggia. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +22,1°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 14,8km/h da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia diminuirà al 13%, mantenendo l’umidità al 75%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà ancora al 100% con possibili pioviggini. Le temperature massime raggiungeranno i +26°C con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Sud Est a 8,6km/h con raffiche leggere. La probabilità di pioggia sarà del 58% con 0.15mm di precipitazioni.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 94% con piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,3°C. Il vento sarà da Sud Est a 9,7km/h con raffiche leggere. La probabilità di pioggia sarà del 75% con 0.12mm di pioggia. L’umidità sarà al 75% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 87% con temperature intorno ai +21,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 10% mantenendo l’umidità al 78%.

Nella mattinata, le nuvole si diraderanno con una copertura nuvolosa al 32%. Le temperature saliranno fino a +21,1°C con una percezione di +21,3°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 6,4km/h. La probabilità di pioggia sarà solo dell’1%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +27,3°C. Il vento sarà da Ovest a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità al 55%.

In serata, il cielo rimarrà sereno al 5% con temperature intorno ai +25,1°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 6,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 22% mantenendo l’umidità al 68%.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 2% con temperature intorno ai +22,9°C. Il vento soffierà da Nord a 9,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 11% mantenendo l’umidità al 73%.

Nella mattinata, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che saliranno fino a +26,3°C. Il vento sarà da Ovest a 7,2km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità al 61%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +30°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 3,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 7% mantenendo l’umidità al 48%.

In serata, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature intorno ai +26,3°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a 8,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 7% mantenendo l’umidità al 62%.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 1% con temperature intorno ai +24,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 13,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 3% mantenendo l’umidità al 69%.

Nella mattinata, il cielo sarà sereno al 1% con temperature che saliranno fino a +25,8°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 11,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 10% mantenendo l’umidità al 64%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +28,5°C. Il vento sarà da Nord Est a 8,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 37% mantenendo l’umidità al 60%.

In serata, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature intorno ai +24,9°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a 12,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 3% mantenendo l’umidità al 67%.

In conclusione, la settimana a Desenzano del Garda si preannuncia variabile con piogge leggere alternate a schiarite e cieli sereni. Le temperature si manterranno gradevoli, con un aumento delle massime verso metà settimana. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

