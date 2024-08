Meteo Empoli, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Empoli mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 31,7°C intorno alle ore 09:00. La percezione termica sarà simile alla temperatura effettiva, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la situazione.

Nel corso del pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, con punte di 37°C attese intorno alle ore 14:00. Il vento sarà prevalentemente di direzione Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 11,5km/h.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 25°C fino a tarda notte. Il cielo resterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Empoli indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 2.4 ENE max 2.7 Grecale 59 % 1016 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 3.7 ESE max 3.5 Scirocco 62 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.2° Assenti 2.7 ENE max 4.2 Grecale 49 % 1017 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +33.2° Assenti 1.7 E max 5.9 Levante 31 % 1016 hPa 13 cielo sereno +36.8° perc. +35.5° Assenti 4.3 OSO max 10.3 Libeccio 22 % 1014 hPa 16 cielo sereno +35° perc. +34.1° Assenti 12.6 ONO max 14.5 Maestrale 27 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +28.2° Assenti 4.8 SO max 5.7 Libeccio 50 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 1.5 O max 1.5 Ponente 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:50

