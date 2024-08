Meteo Enna, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Martedì 6 Agosto a Enna si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a momenti nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con un lieve calo nel pomeriggio a causa di precipitazioni previste.

Previsioni Meteo:

Mattina: Il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 24,4°C e i 29,6°C . Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 3,7km/h .

Pomeriggio: A partire dal primo pomeriggio sono attese precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 31°C con un aumento dell'umidità.

Sera: Le precipitazioni continueranno ad interessare la zona, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 25°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Enna indicano una giornata instabile, con piogge previste nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello in caso di necessità. Per i prossimi giorni si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al sereno e alle temperature più stabili. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.8° perc. +22.9° prob. 5 % 1.3 N max 1.7 Tramontana 69 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +22° prob. 4 % 2.7 N max 2.8 Tramontana 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 9 % 2.1 ENE max 1.9 Grecale 56 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +30.4° prob. 25 % 6.3 SSE max 6.5 Scirocco 37 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +30.8° perc. +30.2° 0.21 mm 11.8 S max 11.6 Ostro 37 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.47 mm 4.9 OSO max 10.2 Libeccio 55 % 1011 hPa 19 cielo coperto +25.7° perc. +25.8° prob. 20 % 3.4 E max 5.8 Levante 57 % 1012 hPa 22 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° Assenti 2.4 SE max 3 Scirocco 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:02

