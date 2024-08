Meteo Enna, le previsioni per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Enna si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa pari al 0%, con temperature che si manterranno costanti intorno ai +30°C durante il giorno.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i +31°C verso le ore centrali della mattina. Nel pomeriggio, il termometro potrà toccare i +33°C, mantenendo comunque un clima secco e soleggiato. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature attorno ai +26°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una leggera brezza proveniente prevalentemente da Nord Est, con intensità che si manterrà costante durante l’arco della giornata. Le raffiche di vento saranno assenti, così come le precipitazioni, garantendo una giornata senza piogge.

L’umidità si attesterà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto a Enna si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ottimali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature calde e il cielo sereno renderanno l’atmosfera piacevole e ideale per godersi una giornata all’insegna del relax. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza, date le temperature elevate previste.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 5.9 N max 6.1 Tramontana 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 5.9 N max 5.9 Tramontana 55 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.2 NE max 5.7 Grecale 38 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +29.7° Assenti 0.7 NO max 7.6 Maestrale 26 % 1016 hPa 13 cielo sereno +33.6° perc. +31.6° Assenti 7.8 ONO max 15.1 Maestrale 21 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.6° perc. +30° Assenti 4.6 NO max 14.4 Maestrale 27 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.7 NE max 8.6 Grecale 46 % 1016 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 5.8 NE max 5.7 Grecale 50 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:59

