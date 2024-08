Meteo Erice, le previsioni per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Erice si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 22°C e i 26°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzioni variabili.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 25°C. Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature raggiungeranno i 26°C. Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni, con una temperatura che si manterrà intorno ai 23°C.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Martedì 13 Agosto a Erice sarà una giornata ideale per godersi il bel tempo e trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni atmosferiche si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di questa situazione per organizzare attività all’aria aperta e godersi il clima estivo che caratterizza la località di Erice.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 4.5 SSO max 4.9 Libeccio 61 % 1012 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 3.1 SSE max 3.8 Scirocco 60 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 3.1 SSO max 3.3 Libeccio 48 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.5 ONO max 7.7 Maestrale 44 % 1012 hPa 13 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° Assenti 12 ONO max 10.1 Maestrale 44 % 1011 hPa 16 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.8 NNO max 7.2 Maestrale 45 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 6.7 NE max 7.1 Grecale 59 % 1010 hPa 22 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 7.3 E max 7.7 Levante 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:02

