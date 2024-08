Meteo Favara, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Favara indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si presenterà completamente sereno, senza nuvole all’orizzonte.

Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori che raggiungeranno i +33°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo una sensazione di calore costante. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che non supereranno i 15,4km/h provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

L’umidità si attesterà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa. Non sono previste precipitazioni, con un’assenza totale di pioggia per l’intera giornata.

In base alle condizioni attese per Giovedì 15 Agosto, possiamo affermare che il meteo a Favara sarà ideale per trascorrere una giornata all’aperto, godendo del sole e delle temperature estive. Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano un trend di bel tempo e temperature elevate, perfette per chi desidera godersi le bellezze di Favara e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 12.2 NE max 15.4 Grecale 61 % 1012 hPa 4 poche nuvole +25.2° perc. +25.2° Assenti 10.6 NE max 11.7 Grecale 53 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +28.7° Assenti 10.4 O max 11.4 Ponente 48 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +32° Assenti 14.3 OSO max 10.8 Libeccio 40 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +33° Assenti 18.8 SO max 15.4 Libeccio 40 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.2° perc. +31.4° Assenti 17 O max 18.9 Ponente 41 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 7.4 ONO max 9.1 Maestrale 54 % 1014 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +27.6° Assenti 7.1 NO max 8.7 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:54

