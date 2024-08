Meteo Ferrara, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Ferrara indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 35°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 56% e il 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza che soffierà da Est – Nord Est a una velocità compresa tra i 5,1km/h e i 6,1km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 6%. Le temperature saranno gradevoli, oscillando tra i 24°C e i 30°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a una velocità di circa 2km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con una percentuale che varierà tra il 25% e il 77%, portando con sé la possibilità di piogge leggere. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C, con una brezza vivace che soffierà da Est – Nord Est a una velocità tra i 17,3km/h e i 22,7km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che oscillerà tra il 14% e il 63%. Le temperature saranno più miti, attorno ai 23°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud a una velocità compresa tra i 6km/h e i 7,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ferrara indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con cieli variabili e possibili piogge leggere. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai 35°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni climatiche previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.17 mm 7.4 OSO max 7.7 Libeccio 80 % 1012 hPa 3 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° prob. 8 % 3.9 NNE max 4.1 Grecale 84 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° prob. 4 % 2.3 SO max 3.1 Libeccio 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +32.6° Assenti 2 NO max 2 Maestrale 52 % 1013 hPa 12 cielo sereno +34.6° perc. +36° Assenti 4.6 ENE max 6.5 Grecale 38 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +30.6° perc. +32.4° 0.26 mm 21.4 ENE max 22.7 Grecale 52 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° prob. 85 % 10.2 S max 17.8 Ostro 65 % 1012 hPa 21 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° prob. 8 % 4.7 ENE max 6.2 Grecale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:26

