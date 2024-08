Meteo Firenze, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze indicano un Venerdì caldo e soleggiato, con temperature in aumento durante la mattina e picchi di calore nel pomeriggio. Il Sabato vedrà un cambiamento con cielo coperto, piogge moderate in serata e temperature in calo. Domenica le piogge saranno persistenti con temperature più miti. Si consiglia di monitorare attentamente le variazioni climatiche e di adattare le attività all’aperto di conseguenza.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Firenze, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 25,9°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 35°C alle 11:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 12,3km/h da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 33%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime saranno di 37°C alle 14:00. Il vento soffierà a 19km/h da Ovest, con raffiche fino a 21,6km/h. L’umidità sarà del 28%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 25,9°C alle 23:00. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta di 6,3km/h da Sud. L’umidità salirà al 73%.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte a Firenze, il cielo sarà sereno con una temperatura di 22,8°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 2,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 72%.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 29,6°C. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a una velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà del 50%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 36,9°C alle 12:00. Il vento soffierà da Nord Ovest a 6,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 33%.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge moderate e temperature che si abbasseranno fino a 22,2°C alle 20:00. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a 7,6km/h da Est. L’umidità salirà all’86%.

Domenica 4 Agosto

Durante la notte a Firenze, il cielo sarà coperto con una temperatura di 22,8°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 4,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 72%.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 29,4°C. Il vento sarà leggero da Nord Est a una velocità di 4km/h. L’umidità sarà del 51%.

Durante il pomeriggio, il cielo avrà nubi sparse e le temperature massime saranno di 37,3°C alle 13:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 5,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 8%.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 26,9°C. Il vento sarà leggero da Nord Est a una velocità di 10,3km/h. L’umidità sarà del 53%.

In conclusione, il fine settimana a Firenze si preannuncia caldo e soleggiato il Venerdì, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal Sabato, culminando in piogge moderate nella serata di Sabato e persistenti piogge leggere durante la giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di pianificare le attività all’aperto di conseguenza.

