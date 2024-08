Meteo Foggia, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Foggia indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 32°C. La percezione della temperatura sarà di circa 31,8°C a causa di una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 10,7km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai 35,5°C. La percezione della temperatura sarà di circa 35,2°C a causa di una brezza proveniente dal Nord – Nord Est con velocità intorno ai 11,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 29% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nella sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con cielo che diventerà via via più coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C con una percezione termica simile. La brezza leggera proveniente dal Sud Ovest porterà una probabilità di pioggia del 29%. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia per Domenica 4 Agosto indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con un aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35,5°C durante il primo pomeriggio, mentre le minime saranno intorno ai 26°C in serata. Si consiglia di prestare attenzione alla probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio e di indossare abbigliamento leggero e protettivo per evitare colpi di calore.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Foggia

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.2° perc. +23.6° Assenti 3.7 ONO max 5 Maestrale 77 % 1009 hPa 4 poche nuvole +22.5° perc. +22.8° Assenti 3.8 O max 4.2 Ponente 77 % 1009 hPa 7 poche nuvole +27.8° perc. +28.4° Assenti 6.2 ONO max 7.2 Maestrale 52 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +33.1° Assenti 9.3 N max 9 Tramontana 32 % 1009 hPa 13 cielo sereno +35.3° perc. +35.4° Assenti 18.9 NE max 14.5 Grecale 31 % 1007 hPa 16 poche nuvole +32.2° perc. +32.6° prob. 23 % 10.6 NO max 16.2 Maestrale 40 % 1009 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 29 % 7.5 SO max 11.9 Libeccio 55 % 1010 hPa 22 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° Assenti 5.3 O max 5.9 Ponente 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:08

