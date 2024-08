Meteo Follonica, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Follonica si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +30°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 55-64%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che non dovrebbero tuttavia pregiudicare il bel tempo. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con vento in intensificazione proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +22°C. Il vento sarà debole e proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Follonica indicano condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Follonica.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Follonica

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +23° Assenti 4.6 NNE max 5 Grecale 81 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22.2° Assenti 5 ENE max 4.4 Grecale 81 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.1 E max 2.7 Levante 63 % 1017 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +30.5° Assenti 10.1 SO max 8.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 13 nubi sparse +29.2° perc. +31.1° Assenti 11.1 OSO max 9.8 Libeccio 58 % 1017 hPa 16 poche nuvole +28.3° perc. +29.8° Assenti 8.3 OSO max 8.1 Libeccio 59 % 1016 hPa 19 cielo sereno +23.8° perc. +24.4° Assenti 2.9 ONO max 3.6 Maestrale 82 % 1016 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 3.2 NNE max 4.3 Grecale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:00

