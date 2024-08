Meteo Forlì, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Nel corso del fine settimana a Forlì, si prevede un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Venerdì con cielo coperto e piogge leggere, Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno e un graduale aumento delle temperature. Si consiglia di essere preparati per godersi al meglio il fine settimana, facendo attenzione alle variazioni climatiche in arrivo.

Venerdì 23 Agosto

Nel corso della notte a Forlì, ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 5,4km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

La mattina proseguirà con cielo coperto al 94% e temperature in aumento fino a +29,3°C. Il vento proveniente dal Nord – Nord Est soffierà a 4,1km/h. L’umidità diminuirà al 55% e la pressione rimarrà stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 99% con temperature che raggiungeranno i +32,6°C. Il vento proveniente dall’Est – Nord Est aumenterà la sua intensità a 8,6km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

In serata si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +25,3°C con venti provenienti dal Sud Est a 10,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm e l’umidità salirà al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Durante la notte a Forlì, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a 7,2km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a +30,4°C. Il vento proveniente dal Nord – Nord Ovest soffierà a 6,5km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione rimarrà stabile a 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34,6°C. Il vento proveniente dall’Est – Nord Est aumenterà la sua intensità a 12km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica scenderà a 1015hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C con venti provenienti dal Sud a 10,3km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Durante la notte a Forlì, ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a 9,6km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a +30,5°C. Il vento proveniente dal Nord Ovest soffierà a 8,6km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione rimarrà stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34,7°C. Il vento proveniente dal Nord Est aumenterà la sua intensità a 7,4km/h. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

In serata si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 32%. Le temperature si attesteranno sui +24,3°C con venti provenienti dal Sud Ovest a 8,4km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Forlì si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da cielo coperto e pioggia leggera il Venerdì, a condizioni di cielo sereno e temperature in aumento per Sabato e Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il fine settimana.

