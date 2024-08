Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Francavilla Fontana indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli generalmente sereni, con possibili nubi sparse. Non sono attese precipitazioni significative, ma il vento sarà moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Lunedì si prevedono nubi sparse al mattino, mentre nel pomeriggio e sera il cielo sarà sereno. Martedì e mercoledì il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole. Giovedì sono attese nubi sparse nel pomeriggio e sera.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Francavilla Fontana si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,6°C, con una leggera percezione di caldo a +27,7°C. Il vento soffierà a 19,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 40,1km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +31,8°C e percepite a +32,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 27,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 43% con una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,8°C, percepite come +33,1°C. Il vento sarà ancora presente, con una velocità di 26,9km/h da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà al 38% con una pressione di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C, percepite a +25,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud con una velocità di 6,9km/h. L’umidità salirà al 76% con una pressione di 1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Francavilla Fontana si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una percezione di caldo a +25°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C con una percezione di caldo a +32°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,4km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 43% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, percepite come +33,7°C. Il vento sarà presente, con una velocità di 12,9km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà al 32% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,3°C, percepite a +26,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest con una velocità di 5,1km/h. L’umidità salirà al 65% con una pressione di 1013hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Francavilla Fontana si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di caldo a +25,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C con una percezione di caldo a +31,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,5km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 39% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,4°C, percepite come +33,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h da Nord. L’umidità si manterrà al 35% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C, percepite a +25,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 6,8km/h. L’umidità salirà al 68% con una pressione di 1015hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Francavilla Fontana si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C, con una percezione di caldo a +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 22%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C con una percezione di caldo a +31,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19,5km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 47% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 40%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,4°C, percepite come +31,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19,5km/h da Nord. L’umidità si manterrà al 47% con una pressione di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,2°C, percepite a +26,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord con una velocità di 9,9km/h. L’umidità salirà al 60% con una pressione di 1016hPa.

