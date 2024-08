Meteo Frattamaggiore, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frattamaggiore indicano cielo sereno con temperature in aumento. Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità varierà tra il 39% e il 65%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010-1014hPa. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno valori elevati, con una brezza che si muoverà principalmente da Ovest. In serata, le temperature caleranno leggermente, con un aumento dell’umidità. Resta previsto un cielo sereno anche nei prossimi giorni, con variazioni minime delle condizioni meteorologiche.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Frattamaggiore il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 1km/h. L’umidità si attesterà al 46% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino il meteo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 ci saranno +29,4°C con una leggera brezza da Sud Est, mentre alle 09:00 si raggiungeranno +33,3°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registreranno +35°C con una brezza da Sud Ovest, mentre alle 15:00 le temperature saranno di +33,3°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesteranno +30,5°C con una brezza da Ovest, mentre alle 21:00 le temperature saranno di +28,9°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità salirà al 57% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature stabili. Alle 00:00 si registreranno +28,1°C con una brezza leggera da Ovest, mentre alle 03:00 le temperature saranno di +27,4°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 65% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si avranno +29°C con una brezza leggera da Sud, mentre alle 09:00 le temperature saliranno a +32,7°C con una brezza leggera da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio il meteo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registreranno +34,2°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest, mentre alle 15:00 le temperature saranno di +33°C con una brezza da Ovest. L’umidità aumenterà al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesteranno +30,5°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest, mentre alle 21:00 le temperature saranno di +28,6°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità salirà al 55% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature stabili. Alle 00:00 si registreranno +27,5°C con una brezza leggera da Nord Ovest, mentre alle 03:00 le temperature saranno di +26,8°C con una brezza da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 59% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si avranno +28,4°C con una brezza leggera da Nord Est, mentre alle 09:00 le temperature saliranno a +32,8°C con una brezza leggera da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio il meteo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registreranno +34,5°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest, mentre alle 15:00 le temperature saranno di +33°C con una brezza da Ovest. L’umidità aumenterà al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesteranno +30,5°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest, mentre alle 21:00 le temperature saranno di +28,7°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità salirà al 52% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte il cielo presenterà poche nuvole con temperature stabili. Alle 00:00 si registreranno +27,8°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest, mentre alle 03:00 le temperature saranno di +27,2°C con una brezza da Nord Ovest. L’umidità sarà al 57% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si avranno +28,9°C con una brezza di vento da Nord Ovest, mentre alle 09:00 le temperature saliranno a +30,7°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità scenderà al 43% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

