Meteo Frosinone, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Frosinone mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 28% al 59%. Le temperature si manterranno intorno ai 26,5°C alle 06:00, per poi salire fino a 34,8°C alle 10:00. Il vento soffierà principalmente da Nord – Nord Ovest con velocità comprese tra 3,1km/h e 11,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e tornerà sereno con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 4% alle 15:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36,5°C alle 13:00. Il vento aumenterà di intensità, provenendo da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 20,9km/h.

In serata, sono previste precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 16% e il 40%. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i 22,3°C alle 23:00. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Ovest con velocità tra 4,1km/h e 5,3km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Frosinone indicano una tendenza al miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo che si manterrà generalmente sereno. Le temperature rimarranno elevate durante il giorno, con possibili precipitazioni leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 4.9 N max 5 Tramontana 66 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 5.1 N max 5.1 Tramontana 67 % 1013 hPa 6 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.1 NNO max 4.2 Maestrale 52 % 1014 hPa 9 nubi sparse +33.4° perc. +33° Assenti 6.7 OSO max 8.3 Libeccio 33 % 1014 hPa 12 nubi sparse +36.4° perc. +36.1° Assenti 14.4 OSO max 16.2 Libeccio 27 % 1012 hPa 15 cielo sereno +35.3° perc. +35.3° prob. 8 % 18.9 OSO max 20.6 Libeccio 31 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.2° perc. +25.6° 0.21 mm 5.1 E max 6.9 Levante 71 % 1014 hPa 21 poche nuvole +22.3° perc. +22.7° prob. 30 % 4.2 ENE max 4 Grecale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:12

