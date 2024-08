Meteo Frosinone, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Frosinone per Lunedì 12 Agosto indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate. La temperatura massima prevista sarà di 37,8°C con una percezione di calore che potrà raggiungere i 38,4°C. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 12km/h.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature intorno ai +26°C durante le prime ore del mattino. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +34,8°C intorno alle ore 09:00. Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio, ma senza precipitazioni.

Nel corso della serata, le nubi sparse tenderanno a aumentare leggermente, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C durante le ore serali, con una leggera diminuzione verso la mezzanotte.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Frosinone, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso. Le temperature potrebbero subire variazioni minime, ma senza significativi cambiamenti climatici all’orizzonte. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per contrastare il caldo intenso.

Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per Frosinone consultando fonti affidabili e preparatevi a godere di una giornata all’insegna del sole e del caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.6 N max 6.4 Tramontana 59 % 1016 hPa 3 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 5 NNE max 4.7 Grecale 59 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +29.3° Assenti 1.9 ENE max 3 Grecale 49 % 1015 hPa 9 cielo sereno +34.8° perc. +35.4° Assenti 6.3 SSO max 4.8 Libeccio 35 % 1014 hPa 12 cielo sereno +37.8° perc. +38.4° Assenti 12.8 SO max 12 Libeccio 28 % 1012 hPa 15 poche nuvole +36.5° perc. +37.3° Assenti 15.9 OSO max 13.6 Libeccio 31 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +28.7° perc. +29.8° 0.19 mm 6.2 O max 7.7 Ponente 54 % 1012 hPa 21 nubi sparse +26.8° perc. +27.8° prob. 2 % 6.2 N max 6.8 Tramontana 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.