Meteo Frosinone, le previsioni per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Frosinone si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per la maggior parte della giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potrebbero superare i +37°C nelle ore centrali del pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore ai valori reali, a causa della presenza di un vento leggero che potrebbe raggiungere i 16,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, superando i +30°C già entro le ore 9:00. Il vento proveniente da Sud Ovest contribuirà a mitigare leggermente il caldo, mantenendo comunque un clima caldo e asciutto.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di poche nuvole che potrebbero offrire un po’ di sollievo dal sole cocente. Tuttavia, le temperature rimarranno elevate, con valori intorno ai +36°C. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e mantenere un’adeguata idratazione.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, offrendo una piacevole serata estiva con temperature intorno ai +26°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà leggero, contribuendo a rinfrescare l’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Frosinone indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e un clima secco. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° prob. 9 % 5 N max 4.9 Tramontana 72 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 4.7 NNE max 4.2 Grecale 74 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.7° Assenti 0.9 N max 1.8 Tramontana 55 % 1015 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +34.1° Assenti 7.6 SO max 6 Libeccio 34 % 1015 hPa 12 cielo sereno +37° perc. +36.9° Assenti 16.6 OSO max 13.5 Libeccio 27 % 1014 hPa 15 poche nuvole +35.2° perc. +35.4° Assenti 16.2 OSO max 14 Libeccio 32 % 1014 hPa 18 poche nuvole +29.4° perc. +29.8° prob. 6 % 4.9 OSO max 5.9 Libeccio 47 % 1015 hPa 21 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 5.4 NNE max 5.5 Grecale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.